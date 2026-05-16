Il personaggio Euphoria di Sydney Sweeney riceve critiche da parte dei creatori reali di OnlyFans

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Nella terza stagione Euphoria, il personaggio di Sydney Sweeney, Cassie, decide di mostrare il suo corpo al mondo diventando una creatrice di OnlyFans. Imita le scelte che alcune giovani donne fanno oggi, mentre cercano di trovare un reddito impressionante al di fuori dei mezzi di lavoro tradizionali.

Potrebbe essere un riflesso della vita di alcune persone, ma i veri creatori di OnlyFans non sono contenti di come il loro lavoro dalle 9 alle 17 viene rappresentato sullo schermo. Sydney Leathers, creatrice di contenuti per la piattaforma dal 2017, ha detto a Variety che molti dei suoi problemi con la rappresentanza derivano da alcuni contenuti non ammessi che vengono mostrati. "C'è solo molto di ridicolo e caricaturale in tutto questo. Ci sono così tante cose che le fanno fare che non sono nemmeno permesse su OnlyFans, e solo questo è esasperante: il gioco d'età in cui è vestita da bambina con un pannolino, per esempio. I processori delle carte di credito hanno regole molto rigide che devi rispettare, e le regole diventano sempre più rigide," spiegò.

Maitland Ward, un'altra delle principali modelle di OnlyFans e creatrice di contenuti per adulti, condivideva un punto di vista simile: "Nel clima in cui viviamo, che l'abbiano vestita da bambina per creare contenuti pornografici su OnlyFans era estremamente preoccupante e serve ancora una volta a perpetuare stereotipi secondo cui le lavoratrici del sesso non hanno bussola morale e che farebbero qualsiasi cosa per soldi. E c'è sempre questo falso stigma che il lavoro sessuale sia sinonimo di tratta e abusi sessuali. E loro hanno semplicemente detto, facciamo una battuta su questo. È così divertente. Non sto ridendo."

OnlyFans non consente la rappresentazione di "sfruttamento, abuso o danno di persone sotto i 18 anni" sulla sua piattaforma, né consente la realizzazione di altri contenuti tabù. Non è solo il tipo di contenuti che Sweeney crea a suscitare l'ira delle star reali di OnlyFans, però, come spiega Ali Lynx, può essere dannoso rappresentare lo stile di successo immediato di Cassie:

"Quando Cassie va a casa dell'influencer per fare video, venendo anch'io dal marketing, ho pensato: 'OK, è dannatamente intelligente. È una formula fantastica. D'altra parte, viene rappresentato che se ti vesti bene e fai cose pazze, guadagnerai subito soldi, oppure devi essere sexy e avere un seno grande e incassarai subito, e non funziona così. Bisogna davvero crescere e coltivare una base di fan," ha detto Lynx.

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