Il Philips Skylight ricrea la luce naturale del giorno nella tua casa

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Per ovvie ragioni, gli esseri umani si sentono meglio quando sono esposti alla luce naturale, ma nel nostro mondo moderno non è sempre possibile. Ma come riportato da Engadget, è effettivamente possibile.

Il Philips Skylight ricrea la luce naturale del giorno in casa, e c'è persino un modulo UV-B opzionale, che promette di aumentare la produzione di vitamina D del corpo.

L'ultima creazione di illuminazione di Philips è progettata come un finto lucernario LED che può essere montato ovunque si abbia una superficie piana. È disponibile in due taglie (media e grande) e utilizza la tecnologia NatureConnect della casa madre di Philips, Signify, per riprodurre la luminosità naturale e la tonalità di colore della luce diurna reale. E grazie a una classificazione IP44 per la resistenza a polvere e acqua, puoi anche metterlo in bagno o in qualche altro luogo dove le cose potrebbero diventare umide.

Con una funzione ritmo, il dispositivo può regolare automaticamente l'intensità e la temperatura della luce durante il giorno per imitare più da vicino il sole, utilizzando tonalità più fredde al mattino e tonalità più calde nel pomeriggio e nella sera. In alternativa, se vuoi un tipo specifico di luce, ci sono anche cinque preimpostazioni che vanno dall'atmosfera diurna focalizzata a quella serale.

La Skylight VitaUp, invece, è dotata di un modulo che produce raggi UV-B, e questo può aumentare la capacità del corpo di produrre vitamina D. I controlli di sicurezza possono poi fare cose come spegnere automaticamente la luce dopo otto ore per evitare scottature solari.

Questo non è un prodotto Hue, il che significa che non include funzionalità smart come Wi-Fi, Matter o connettività Zigbee. Dovrai anche affidarti al telecomando fornito per controllare la luce, dato che non c'è un modo semplice per collegarlo a un interruttore a muro tradizionale.

Le vendite iniziano in Europa "più avanti questo mese" a partire da 500 euro.