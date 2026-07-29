Il piano della FIFA di privatizzare una parte della Coppa del Mondo viene accolto con un rifiuto schiacciante da parte dell'UEFA

HQ

L'annuncio della FIFA di voler privatizzare parte della Coppa del Mondo, vendendo quote di minoranza a investitori esterni (e uno in particolare, Thrive Eternal, guidata dal fratello del genero di Donald Trump) ha suscitato scalpore nel mondo del calcio, con reazioni da parte delle associazioni calcistiche di tutto il mondo, dei politici e anche dell'UEFA, che ha affermato che la FIFA aveva "superato un limite che non dovrebbe mai essere superato".

Nella loro dichiarazione, la FIFA ha dichiarato di voler creare una nuova sussidiaria chiamata FIFA Forward Enterprise (FFE) che supervisionerà le operazioni commerciali e degli eventi, controllata dalla FIFA ma con investitori esterni. Per farlo, devono prima approvarlo con i 211 membri FIFA.

Stimano che questo potrebbe aumentare il finanziamento totale per lo sviluppo pianificato dalla FIFA a oltre 10 miliardi di dollari in quattro anni, il più grande investimento mai effettuato da un'organizzazione sportiva. Immediatamente, ogni membro riceveva da 8 a 20 milioni di dollari di capitale da utilizzare per investire nello sport: infrastrutture, allenamento, squadre nazionali, competizioni, calcio femminile...

Una scappatoia per trarre profitto dalla Coppa del Mondo?

Poiché la FIFA è registrata come associazione non commerciale e non può legalmente avere proprietari, Infantino userebbe una "scappatoia" con questa nuova controllata, la FFE, come dichiarato dal giornalista George Jarjour, per continuare a trarre profitto dalla Coppa del Mondo e da altre competizioni.

Ma il piano è stato accolto con un netto rifiuto dalla UEFA, che ha dichiarato che "nessuno di noi è il proprietario del calcio". "L'anima e la governance del calcio non sono asset da scambiare - soprattutto senza trasparenza su chi ne guadagna finanziariamente. Nessuno di noi è proprietario di calcio. Non spetta alla FIFA vendere", e ora molti si aspettano che la UEFA organizzi un boicottaggio in una riunione d'emergenza tra membri convocata per questa settimana.