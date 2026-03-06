Il picco di giocatori di Slay the Spire 2 è più di tre volte quello di Marathon al lancio

HQ

Alcuni problemi sono stati segnalati su Steam ieri sera, dato che sia Slay the Spire 2 che Marathon sono stati lanciati contemporaneamente. Con un gioco che è uno sparatutto a estrazione e un altro un roguelike per costruire un mazzo, è difficile capire come abbiano potuto rubare il pubblico l'uno dell'altro, ma sembra che uno abbia chiaramente prevalso sull'altro sulla piattaforma PC.

Secondo SteamDB, quando guardiamo i numeri del lancio di Marathon, raggiungono un massimo di 88.337 per il picco di 24 ore. È probabile che questo sarà pubblicato questo fine settimana, dato che più persone avranno la possibilità di iniziare il gioco dopo un periodo impegnativo al lavoro. Tuttavia, guardando i numeri di Slay the Spire 2 , è chiaro dove i giocatori Steam preferiscano dedicare il loro tempo, dato che il picco di giocatori nelle 24 ore dal lancio è ben 288.314.

Ci sono diversi fattori per cui Slay the Spire 2 sta distruggendo Marathon in questo modo. È un sequel, innanzitutto, il che significa che ha già una base di fan preesistente. Inoltre, Slay the Spire 2 in Early Access è giocabile solo su Steam, mentre Marathon può essere acquistato anche su console. Slay the Spire 2 è anche un gioco più economico, anche se probabilmente non è un fattore principale nella decisione di chi giocare.

Marathon probabilmente non dovrebbe preoccuparsi troppo dell'ascesa di un deckbuilder basato su carte, ma dovrebbe invece guardare a qualcosa come ARC Raiders per la competizione. Lo sparatutto a estrazione di Embard continua a dominare Steam, raggiungendo un picco di 24 ore con 192.003 giocatori, più di 100k in più di Marathon.