Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

Il pilota della Moto3 Noah Dettwiler in gravi condizioni dopo l'incidente con José Antonio Rueda in Malesia

Il 20enne svizzero ha subito diversi arresti cardiaci e ha perso molto sangue, secondo suo padre.

HQ

Domenica al Gran Premio della Malesia si è verificato un grave incidente, uno scontro tra i piloti della Moto3 José Antonio Rueda e Noah Dettwiler durante il giro di ricognizione. Entrambi sono stati trasportati in aereo e portati in ospedale a Kuala Lumpur, con Dettwiler, 20enne pilota svizzero, in condizioni più gravi e costretto a subire diversi interventi chirurgici.

L'incidente è stato causato quando Rueda, dopo aver preso una curva, si è schiantato con Dettwiler, che stava guidando molto lentamente a causa di un problema meccanico alla sua moto. Rueda si scontrò con Dettwiler e gli svizzeri persero conoscenza.

Rueda, 19 anni, recentemente campione della Moto3 nel 2025 con la Red Bull KTM, era cosciente e si è fratturato la mano. Dettwiler è in gravi condizioni, ha perso molto sangue e ha subito diversi arresti cardiaci, secondo suo padre, e stiamo ancora aspettando aggiornamenti sul suo stato 24 ore dopo l'incidente.

"È in buone mani e vi chiediamo gentilmente di rispettare la sua privacy. Al momento non condivideremo ulteriori dettagli. Noah è un vero combattente e l'intero team CIP Green Power è proprio dietro di lui. Vi terremo aggiornati il prima possibile", ha detto il suo team.

Il pilota della Moto3 Noah Dettwiler in gravi condizioni dopo l'incidente con José Antonio Rueda in Malesia
Alex Bogatyrev / Shutterstock

This post is tagged as:

SportMotoGP


Caricamento del prossimo contenuto