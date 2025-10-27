Il pilota della Moto3 Noah Dettwiler in gravi condizioni dopo l'incidente con José Antonio Rueda in Malesia

HQ

Domenica al Gran Premio della Malesia si è verificato un grave incidente, uno scontro tra i piloti della Moto3 José Antonio Rueda e Noah Dettwiler durante il giro di ricognizione. Entrambi sono stati trasportati in aereo e portati in ospedale a Kuala Lumpur, con Dettwiler, 20enne pilota svizzero, in condizioni più gravi e costretto a subire diversi interventi chirurgici.

L'incidente è stato causato quando Rueda, dopo aver preso una curva, si è schiantato con Dettwiler, che stava guidando molto lentamente a causa di un problema meccanico alla sua moto. Rueda si scontrò con Dettwiler e gli svizzeri persero conoscenza.

Rueda, 19 anni, recentemente campione della Moto3 nel 2025 con la Red Bull KTM, era cosciente e si è fratturato la mano. Dettwiler è in gravi condizioni, ha perso molto sangue e ha subito diversi arresti cardiaci, secondo suo padre, e stiamo ancora aspettando aggiornamenti sul suo stato 24 ore dopo l'incidente.

"È in buone mani e vi chiediamo gentilmente di rispettare la sua privacy. Al momento non condivideremo ulteriori dettagli. Noah è un vero combattente e l'intero team CIP Green Power è proprio dietro di lui. Vi terremo aggiornati il prima possibile", ha detto il suo team.