Il pilota di bob Jakob Mandlbauer, che è caduto ai Giochi Olimpici, ha evitato un infortunio grave

HQ

Jakob Mandlbauer, pilota austriaco di bob di 27 anni che è precipitato insieme al team ai Giochi Olimpici Invernali di sabato, si sta riprendendo e non ha subito ferite gravi, ma lunedì dovrà sottoporsi a ulteriori esami medici.

Mandlbauer, il pilota della slitta a quattro piloti, ha subito un grave incidente quando la slitta si è ribaltata alla curva 7, una curva a U sul percorso. Gli altri membri della squadra si prepararono all'impatto abbassandosi nella slitta, ma Mandlbauer non ebbe tempo e soffrì di dolore al collo dopo l'incidente.

L'austriaco è stato portato in ospedale dopo aver subito estesi test di pressione su braccia e gambe, e indossa ancora un collare cervicale, ma secondo Reuters riesce a stare in piedi da solo ed è ottimista. Lunedì sarà visitato da uno specialista della colonna vertebrale a Salisburgo.

La competizione di bob a 4 ha avuto altri incidenti ai Giochi Olimpici Invernali 2026 a Milano-Cortina, anche se nessuno ha causato ferite gravi. Anche le slitte di Francia e Trinidad e Tobago si sono rovesciate nella stessa curva, e l'americano Frank Del Duca è andato a schiantarsi durante l'addestramento in un punto diverso del percorso.

Chi cadde non riuscì a concludere la gara, e le medaglie d'oro e d'argento nel bob a 4 andarono alla Germania, con la Svizzera che ottenne il bronzo.