Il pilota di Formula 1 Valtteri Bottas alla guida di una rarissima hypercar Alfa Romeo

HQ Il pilota finlandese di Formula 1 Valtteri Bottas, attualmente pilota di riserva della Mercedes, è stato recentemente avvistato con un'auto ultra-rara, un'Alfa Romeo 33. Si ritiene che questa hypercar valga oltre 1,5 milioni di dollari, perché sono state costruite solo 33 auto. E uno di questi è nel garage del noto collezionista, che lo ha effettivamente aiutato a testarlo. Bottas, che ha guidato per l'Alfa Romeo nella stagione 2022 di F1, ha ancora stretti legami con la casa italiana e nel 2024 l'ha aiutata a testare la 33 Stradale prima della sua versione finale, dando un feedback per migliorare l'auto finale. Quindi, è logico che una delle 33 Stradel mai prodotte sia finita nelle mani di Botta. Questa settimana è stato visto guidarla a Monaco, che per molti è stata la prima volta che hanno visto l'auto con i propri occhi (via Motorsport). Bottas è uno dei migliori piloti di F1 degli ultimi anni, quello con più punti in carriera, 1.797, senza un Campionato del Mondo, avendo vinto 10 gare, 20 pole position e 67 podi dal 2013. Jay Hirano / Shutterstock