Il pilota dietro un incidente di massa in Messico durante le celebrazioni della Coppa del Mondo è stato picchiato a morte dal pubblico

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L'uomo che si è schiantato contro una folla e ha colpito più persone durante le celebrazioni della Coppa del Mondo a Cabo San Lucas, nella Baja California, Messico, lasciando 17 feriti, è morto dopo essere stato picchiato a morte dalla folla che lo ha trascinato fuori dall'auto, secondo quanto riportato da El País.

L'incidente è avvenuto mercoledì 24 giugno sera, dopo che il Messico aveva vinto una partita di Coppa del Mondo. I video mostrano centinaia di persone che riempiono una strada che non era stata chiusa al traffico: le auto che la attraversavano venivano violentemente scosse dalla folla. Una delle auto, invece di attraversare lentamente la strada, accelerò, investendo diversi pedoni: 17 rimasero feriti e quattro rimasero sotto osservazione medica una settimana dopo.

Quando l'auto colpì un palo e si schiantò, una folla inferocita trascinò l'uomo, Roberto Arellano, che era con la sua famiglia, e lo picchiò brutalmente. È stato portato in ospedale in condizioni critiche ed è morto giorni dopo, lo scorso martedì. L'Ufficio del Procuratore Generale dello Stato ha aperto un'indagine per assegnare le relative responsabilità, dalle circostanze dell'investimento con fuga all'omicidio del conducente.

Alberto Rentería Santana, Segretario Generale del Consiglio Comunale di Los Cabos, ha detto che sono "profondamente addolorati perché nulla di simile è mai accaduto prima nella storia di questo luogo" e ha ammesso che la sicurezza rafforzata che avevano dichiarato non era sufficiente. "Eravamo fiduciosi che questi rinforzi sarebbero stati sufficienti per la celebrazione, indipendentemente dal fatto che la nazionale vincesse o perdesse, anche se non ci aspettavamo questa situazione perché è la prima volta che prendono di mira cittadini in veicolo".

Mercoledì, quando il Messico si è qualificato per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo, migliaia di persone hanno affollato le strade di Città del Messico, tre persone sono morte soffocate durante i festeggiamenti, mentre una quarta persona è morta in una crisi epilettica.