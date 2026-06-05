Il pilota Moto3 Adrián Fernández è stato squalificato per sei gare dopo aver scoperto che la sua moto era stata manipolata

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Adrián Fernández, pilota spagnolo della Leopard Racing, che utilizza motociclette Honda, è stato squalificato da sei delle sette gare Moto3 a cui ha partecipato in questa stagione, scendendo dalla terza posizione in campionato (89 punti) al 19° posto, ottenendo solo 13 punti, dopo che è stato scoperto che il motore usato nella sua moto era stato aperto e manomesso.

L'organizzazione Moto3 è squalificata dalle gare di Thailandia, Brasile, Stati Uniti, Spagna, Francia e Catalogna, rispettando solo il suo risultato al Gran Premio d'Italia. Quando i motori furono rimossi, i responsabili tecnici del campionato trovarono segni di manipolazione negli elementi incorporati per impedire la modifica dei motori, dimostrando che erano stati manipolati.

Honda ha il diritto di presentare le proprie argomentazioni e di fare appello contro la sanzione, ma finora non ci sono state dichiarazioni da parte del team Leopard Racing. Adrián Fernández, 22 anni, fratello minore del pilota MotoGP Raúl Fernández, corre in Moto3 dal 2021.