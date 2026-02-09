Il pilota ucraino di scheletri Vladyslav Heraskevych indossa un casco con le foto degli atleti caduti in guerra
Vladyslav Heraskevych è stato quasi sanzionato a Pechino 2022 per aver portato una bandiera di protesta contro la guerra.
Vladyslav Heraskevych, pilota ucraino di skeletron di 27 anni, ha dichiarato pochi giorni prima dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina che avrebbe usato i Giochi come piattaforma per attirare l'attenzione sulla guerra in Ucraina, evitando però le regole del CIO che vietano manifestazioni politiche, religiose o razziali (è stato quasi sanzionato quattro anni fa quando ha mostrato uno striscione con la scritta 'No War in Ucraina' a Pechino 2022). giorni prima dell'invasione).
E lunedì mattina, durante il primo allenamento maschile per gli scheletri, indossava un casco con immagini in bianco e nero degli atleti uccisi in Ucraina. "Alcuni di loro erano miei amici", ha detto Heraskevych a Reuters, tra cui Dmytro Sharpar, pattinatore artistico ucciso durante la guerra nel 2024, e Yevhen Malyshev, morto nel marzo 2022.
Heraskevych si oppose all'ICO che permetta agli atleti russi "neutrali"
Parlando una settimana prima dei Giochi, Heraskevych è stato molto critico riguardo alla decisione del CIO di permettere a singoli atleti russi o bielorussi di gareggiare sotto bandiera neutrale, nonostante il divieto ancora in vigetto per i loro paesi d'origine. "Per me è discutibile come si possa considerare un atleta neutrale se è completamente finanziato dal governo, se in qualche modo è legato alla federazione, alla federazione nazionale, che fa anch'esso parte della propaganda", e ha suggerito che solo gli atleti russi o bielorussi che sono fuggiti dal paese e si sono opposti alla guerra dovrebbero poter entrare sotto la bandiera dei rifugiati.
Heraskevych, che è anche portabandiera ucraina a Milano-Cortina, continuerà ad allenarsi prima delle gare di skeleton race che si terranno giovedì 12 febbraio.