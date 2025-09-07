Il più grande attacco aereo della Russia contro l'Ucraina incendia il principale edificio governativo

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . La Russia ha appena effettuato il suo più intenso assalto notturno all'Ucraina, colpendo la capitale con ondate di droni e missili che hanno incendiato il principale edificio governativo per la prima volta dall'inizio dell'invasione.

Gli incendi hanno devastato le aree residenziali, lasciando diversi civili morti e molti altri feriti. Le squadre di emergenza hanno combattuto gli incendi nei condomini dove le strutture sono parzialmente crollate, mentre i detriti dei droni hanno innescato ulteriori distruzioni in tutta la città.

Esplosioni sono state segnalate anche nelle regioni centrali e meridionali, danneggiando le infrastrutture e interrompendo l'energia elettrica. "I soccorritori stanno spegnendo l'incendio", ha detto il primo ministro ucraino su Telegram. I funzionari ucraini hanno condannato gli attacchi come attacchi deliberati contro obiettivi civili.