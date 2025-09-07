Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Notizie dal mondo

Il più grande attacco aereo della Russia contro l'Ucraina incendia il principale edificio governativo

Kiev colpita dal più grande attacco aereo dall'inizio della guerra.

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina. La Russia ha appena effettuato il suo più intenso assalto notturno all'Ucraina, colpendo la capitale con ondate di droni e missili che hanno incendiato il principale edificio governativo per la prima volta dall'inizio dell'invasione.

Gli incendi hanno devastato le aree residenziali, lasciando diversi civili morti e molti altri feriti. Le squadre di emergenza hanno combattuto gli incendi nei condomini dove le strutture sono parzialmente crollate, mentre i detriti dei droni hanno innescato ulteriori distruzioni in tutta la città.

Esplosioni sono state segnalate anche nelle regioni centrali e meridionali, danneggiando le infrastrutture e interrompendo l'energia elettrica. "I soccorritori stanno spegnendo l'incendio", ha detto il primo ministro ucraino su Telegram. I funzionari ucraini hanno condannato gli attacchi come attacchi deliberati contro obiettivi civili.

This post is tagged as:

Notizie dal mondoRussiaUcraina


Caricamento del prossimo contenuto