Il più grande gioco di Tetris mai creato ha utilizzato 4000 droni

Alla Red Bull Tetris World Final, il cielo notturno si illuminò mentre migliaia di droni si sollevavano in volo per ricreare la forma del gioco, permettendo ai giocatori di guardare verso il gigantesco display e muovere i pezzi come se stessero giocando sul loro Game Boy o su altro dispositivo.

Questa esposizione a Dubai è il più grande gioco di Tetris mai creato, utilizzando 2.800 droni per formare le forme dei classici pezzi di Tetris, con altri droni che mantengono il logo, il punteggio e il tempo del gioco in mostra per tutto il tempo. Campioni provenienti da 60 paesi hanno gareggiato, con il vincitore dello studente turco diciannovenne Fehmi Atalar, che ha ottenuto un impressionante punteggio di 168.566 punti.

Questo gioco ha anche celebrato il 40° anniversario di Tetris, un evento che ha un grande significato per i giocatori di tutto il mondo. Se vuoi saperne di più sulla creazione di Tetris e su cosa significa oggi, abbiamo parlato con i creatori del gioco in un'intervista esclusiva che puoi guardare qui sotto:

