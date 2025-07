Il più grande incubo di Pennywise diventa realtà in Kill Giggles

Pennywise è senza dubbio uno dei clown più famosi esistenti, poiché la creatura ha terrorizzato le menti di molti nel corso degli anni, sia in formato scritto che cinematografico. Tuttavia, Pennywise sarebbe in fondo alla catena alimentare se apparisse nel prossimo folle B-movie di Lionsgate.

Conosciuto come Kill Giggles, questo film ruota attorno a uno psicopatico noto come Tommy, che dopo aver sviluppato un grave caso di coulrofobia decide di lanciarsi in una follia omicida, prendendo di mira specificamente i clown che percepisce come mostri contorti e vili. Tuttavia, le cose si fanno particolarmente confuse per Tommy una volta che scopre che anche il padre della sua ragazza è un clown, quello considerato il più spaventoso del gruppo, il titolare Giggles.

Kill Giggles debutterà esclusivamente come film digitale e on demand a partire dal 26 agosto, il che significa che potrete vederlo comodamente da casa vostra il mese prossimo. Puoi vedere il trailer già qui sotto, così come la sua sinossi.

"Tommy non è nato psicopatico, ma una cosa orribile lo ha portato a perseguire una follia omicida per tutta la vita. Tommy è innescato da quei mostri truccati... Clown. La sua caccia non si limita a un singolo giullare e non si fermerà finché non avrà ucciso tutti i clown della terra. Quando si innamora di Eva, la vita prende una piega meravigliosa e la vita sembra degna di essere vissuta di nuovo, fino a quando non scopre che il padre della sua nuova ragazza è il clown più terrificante di tutti.