Il più grande telescopio del Regno Unito a rischio di chiusura dopo il taglio dei finanziamenti

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A causa del ritiro dei finanziamenti, è probabile che il telescopio più grande del Regno Unito venga presto chiuso. Secondo Sky News, il telescopio Lovell presso l'Osservatorio di Jodrell Bank nel Cheshire potrebbe presto essere chiuso definitivamente, poiché i finanziamenti per la struttura termineranno a marzo 2028.

Il sostegno pubblico al finanziamento del telescopio non è più considerato "prioritario", come spiegato da UK Research and Innovation, un ente finanziato dal governo che aiuta a prendere decisioni su dove vengono distribuiti i fondi.

Il telescopio stesso è un radiotelescopio orientabile di 76,2 metri ed è il terzo più grande al mondo di questo tipo. Fu inaugurato nel 1957 e fu utilizzato per tracciare sonde americane e sovietiche durante la corsa allo spazio degli anni '60, e fu persino impiegato come strumento durante la Crisi dei Missili di Cuba, puntando verso la Cortina di Ferro per dare all'ovest qualche minuto di preavviso nel caso fosse stato lanciato un missile sovietico.

La decisione di ritirare i finanziamenti ha suscitato una vasta gamma di critiche, comprese figure chiave del segmento scientifico britannico, non ultimo il professor Brian Cox, che spiega: "Questo è il risultato di molte decisioni ereditarie sbagliate prese in fretta e senza adeguata consultazione, supervisionate da un dipartimento governativo che non esiste più." Ha poi incoraggiato il nuovo Primo Ministro Andy Burnham a dare un'occhiata e vedere se i finanziamenti possono essere ripristinati per la struttura.