Il più grande tifone dell'anno al mondo si sposta verso la Cina dopo aver colpito Taiwan e Hong Kong

Abbiamo appena ricevuto la notizia che il tifone Ragasa, la tempesta più forte registrata quest'anno, sta ora prendendo di mira la Cina meridionale dopo aver lasciato devastazione a Taiwan e aver sferzato Hong Kong con venti feroci e pioggia. Intere città di Taiwan sono state inondate dai fiumi che hanno rotto gli argini, lasciando molte persone disperse, mentre Hong Kong ha visto le onde infrangersi sulle sue coste e inondare hotel e strade. A Macao, i casinò chiudono le loro sale da gioco per precauzione. Le province meridionali della Cina si stanno preparando per l'atterraggio, con evacuazioni di massa e rifugi di emergenza già in atto. Le autorità avvertono che Ragasa, anche se indebolita, rappresenta ancora una grave minaccia per le aree basse lungo il delta del Fiume delle Perle.