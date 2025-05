Il PKK si scioglie dopo quattro decenni di conflitto

HQ

Le ultime notizie sulla Turchia . Il PKK ha annunciato il suo scioglimento, ponendo formalmente fine a un'insurrezione di 40 anni contro lo Stato turco. La dichiarazione, secondo quanto riferito in un congresso lunedì, segue un appello di febbraio del leader incarcerato Abdullah Ocalan per lo scioglimento.

Si prevede che la decisione rimodellerà le dinamiche di sicurezza in Turchia e nella vicina Siria, dove le forze curde mantengono alleanze con le potenze occidentali. Per ora, resta da vedere come risponderanno le autorità turche e gli attori regionali.