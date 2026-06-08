Il platform 3D ispirato a Kingdom Hearts Duskfade richiederà 15-20 ore per essere completato

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Lo scorso fine settimana, lo sviluppatore Weird Beluga si è unito a innumerevoli altri condividendo un aggiornamento sul loro prossimo titolo, mentre lo studio era presente non solo per condividere la data esatta di lancio del Duskfade ispirato a Jak & Daxter e Kingdom Hearts, ma anche per rivelare che il progetto arriverà anche su Nintendo Switch 2.

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Con il lancio previsto per il 13 agosto su PC, PS5, Xbox Series X/S e Switch 2, abbiamo recentemente avuto l'opportunità di parlare con il narrative designer Ricardo Chorques Mesa del gioco, in un'intervista che potete leggere integralmente qui.

Durante quella conversazione, abbiamo chiesto quale fosse la lunghezza attesa di Duskfade, a cui Chorques Mesa ci ha risposto quanto segue.

"In base alle sessioni di playtest che abbiamo condotto di recente, possiamo confermare che la durata di Duskfade è tra le 15 e le 20 ore, a seconda di quanti segreti scegliete di scoprire."

Nell'intervista completa, abbiamo anche chiesto informazioni sulla linearità del gioco, sulla posizione di Weird Beluga sull'uso dell'IA nello sviluppo, sulla sua filosofia sulla difficoltà e altro ancora.