Il platform Octopus Darwin's Paradox è stato posticipato al 2026

Se speravate di giocare al platform octopus di Konami Darwin's Paradox entro la fine dell'anno, sappiate che non sarà più così. L'editore ha rivelato che il gioco è stato ritardato e ora non verrà più lanciato nel 2025 ma piuttosto nel 2026.

Ciò è stato confermato in un breve post sui social media in cui è stato anche menzionato che c'è qualcosa di buono da trarre da questo ritardo, poiché Darwin's Paradox riceverà un'edizione nativa Nintendo Switch 2.

Non abbiamo altro da aggiungere sulla nuova data di lancio o sull'edizione Switch 2, poiché tutto ciò che Konami ha condiviso è quanto segue:

"Originariamente previsto per il 2025, abbiamo lavorato un po' più a lungo sul nostro prossimo platform d'azione per portare l'esperienza a voi su Switch 2.

"Aspettatevi che Darwin's Paradox esca su PC e console nel 2026".

Per chi non ha familiarità con Darwin's Paradox, la descrizione del gioco spiega che segue un polpo di nome Darwin che, dopo essere stato tirato fuori dall'oceano e intrappolato in un complesso industriale, deve usare le sue abilità e abilità per tornare nel profondo blu. Sembra che si tratti principalmente di un gioco a scorrimento laterale in 2D, ma questo non gli impedirà di presentare una serie di trappole e pericoli da superare, tra cui gabbiani affamati, come si può vedere di seguito.

Restate sintonizzati per ulteriori informazioni sulla nuova data di uscita.