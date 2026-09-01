Il Pokémon TCG ha un proprio adattamento cinematografico in Pokémon: Wild Card

Era ora che Pokémon: The Trading Card Game avesse un suo adattamento. Per troppo tempo i videogiochi hanno attirato tutta l'attenzione nei film della rinomata IP. Ora stiamo abbandonando le battaglie con mostri leggendari per quella che sembra una storia completamente diversa, che racconta il viaggio di un giocatore di Pokémon TCG e un Mimikyu.

Pokémon: Wild Card ha pubblicato il suo primo teaser trailer, promettendoci l'uscita del primo film animato di Pokémon dalla prima di Secrets of the Jungle quasi sette anni fa. Quando uscirà Wild Card, saranno passati sette anni dalla nostra ultima uscita animata al cinema per un film su Pokémon.

I dettagli sulla trama del film sono piuttosto leggeri, ma vediamo nel trailer che arriverà nel 2027 "e oltre", il che significa che probabilmente ci sono piani per Wild Card per continuare oltre il film iniziale, sia in una serie animata che in altri lungometraggi. Dai un'occhiata al teaser qui sotto: