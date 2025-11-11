Il Poképark Kanto aprirà a febbraio 2026

HQ

Non mancano certo i luoghi interessanti da visitare per i giocatori in Giappone, ma di più è sempre meglio, e presto potremo aggiungere il Poképark Kanto a Tokyo alla lista. Un nuovo video rivela che il parco è pronto ad aprire le sue porte il 5 febbraio del prossimo anno e la vendita dei biglietti inizierà tra soli dieci giorni (21 novembre).

Quindi cosa puoi trovare a Poképark Kanto ? Come suggerisce il nome, si tratta di un parco a tema basato sul mondo Pokémon, diviso in due aree principali. Uno è Pokémon Forest, un percorso attraverso i classici ambienti Pokémon in cui puoi trovare mostri tascabili, e l'altro è Sedge Town. Quest'ultima è la tipica città Pokémon con un Pokémon Center e una palestra, oltre a semplici giostre, negozi e spettacoli.

Ti sembra una visita obbligata durante la tua vacanza in Giappone il prossimo anno, o anche un motivo per andarci?