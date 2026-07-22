Il politico virale britannico e "guerriero spaziale intergalattico" Conte Binface chiede Sega di fare Shenmue 4

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Anche se i lettori non britannici potrebbero non conoscerlo così bene, chi vive in campagna conoscerà fin troppo bene Count Binface, un politico parodico creato per prendere in giro il panorama politico piuttosto distorto e inefficace del paese. Sebbene il Conte Binface sia presente da diversi anni, è recentemente apparso sotto i riflettori durante le elezioni suppletive di Makerfield, dove ha gareggiato insieme al nuovo Primo Ministro Andy Burnham per il seggio politico, e ora la sua prossima battaglia si terrà a Clacton, dove affronterà Nigel Farage del Partito Riformista.

La parte più esilarante della bussola politica del "guerriero spaziale intergalattico" è che spesso ha promesse plausibili e possibili nel suo manifesto di cui i suoi elettori possono fidarsi, tra cui costruire una casa accessibile, limitare il prezzo dei croissant a £1 e dei gelati Flake da 99p a 99p, nazionalizzare Adele (qualunque cosa significhi), ma anche promesse davvero sensate, inclusi il rinnovo automatico di tutti gli abbonamenti online da abolire immediatamente e la perdita del sussidio per cibo e bevande economici in Parlamento.

Ora il Conte Binface ha rivolto la sua attenzione anche al mondo dei videogiochi, come in un recente video (condiviso da Shenmue Dojo) che prende di mira specificamente Sega e chiede all'azienda giapponese di "smettersi in moto, sistematevi e completare l'aggiornamento" in riferimento alla mancanza di informazioni su Shenmue 4. Sì, se avevi bisogno di un alleato nella lotta per Shenmue 4, il Conte Binface è dalla tua parte.

Aggiunge inoltre che forse Sega "dovrebbe essere nazionalizzata insieme ad Adele", cosa che probabilmente sarà una sfida considerando che Sega è giapponese, ma ciò che è più plausibile è il ritorno di un ex monumento londinese, come aggiunge anche il Conte Binface: "Mi piacerebbe davvero rilanciare SegaWorld nel Trocadero di Londra e far tornare Sonic the Hedgehog al suo pieno dei tempi."

Inutile dire che, se sei idoneo a votare alle prossime elezioni di Clacton e ami i videogiochi, forse vale la pena tenere a mente la fedeltà del Conte Binface e il suo sostegno a tutto ciò che riguarda Shenmue 4.