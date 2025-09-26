Il pop-up store Nintendo arriva per la prima volta a Londra

HQ

Nintendo ha annunciato il suo primo negozio ufficiale a Londra. Anche se non è qui per restare, darà ai fan la possibilità di acquistare merchandising dai loro franchise e giochi preferiti, tra cui abbigliamento, borse, spille, oggetti da collezione, elementi essenziali per la casa e altro ancora.

Il negozio apre il 22 ottobre e, se vuoi essere lì nel momento in cui le porte si apriranno, dovrai pre-registrarti il 7 ottobre per l'accesso alla settimana di apertura. Dopo il 27 ottobre, è aperta la stagione e verrà utilizzato un sistema di code tradizionale.

Il pop-up store Nintendo dura fino al 16 novembre, quindi ti consigliamo di arrivarci prima se hai intenzione di acquistare alcuni gadget Nintendo. Il negozio sarà situato all'interno del piano terra di Westfield London a Shepherd's Bush (Ariel Way, Shepherd's Bush W12 7GF), proprio di fronte al negozio Lego. È aperto dalle 10 alle 21 dal lunedì al sabato e dalle 12 alle 18 la domenica.

