Il popolare creatore di contenuti Ibai Llanos annuncia la sua squadra di calcio nella quarta divisione catalana

HQ

Ibai Llanos, uno degli streamer più popolari nel mondo di lingua spagnola e leader di tutti i tempi di Twitch con il suo "Veladas ", evento di boxe amatoriale tra influencer, si sta ora avventurando nel calcio amatoriale. Sebbene sia noto anche per la competizione calcistica "fantasy" Kings League che ha cofondato con la leggenda del Barça Gerard Piqué, questo è diverso: un club catalano di quarta divisione chiamato Ronin FC.

Llanos, con quasi 20 milioni di follower su Twitch, ha annunciato la squadra qualche tempo fa e i fan hanno condiviso idee per il nome. Alla fine scelse Ronin, la parola per samurai senza padrone. I primi giocatori e l'allenatore sono stati scelti e gareggeranno alla Quarta Catalana, quarta divisione in Catalogna, decima a livello nazionale in Spagna.

Il popolare influencer, unico proprietario del club, senza altri investitori, ha confermato che i biglietti per ogni partita saranno gratuiti, anche se non è stato ancora confermato dove giocheranno, né nessuno dei loro giocatori. Sono ancora alla ricerca di giocatori prima della partita d'esordio, in programma il 21 settembre contro il Vallirana. L'obiettivo di questo è creare contenuti, ma non è stato confermato se gli sarà permesso di trasmettere in streaming i loro giochi gratuitamente su Twitch.