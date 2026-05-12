Il popolare emulatore Sega Saturn ha ora subito un notevole miglioramento

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Ai tempi, la Sega Saturn era spesso vista come una console più debole e un po' poco riuscita, che costava ancora più di PlayStation. Le vendite hanno subito un duro colpo, segnando l'inizio dell'uscita di Sega dal mercato delle console. Ma... la verità è che Saturno non era affatto debole, anzi il contrario.

Sega l'aveva piena di tecnologia, e il problema era invece che la console era considerata incredibilmente difficile da sviluppare, con documentazione inadeguata e componenti difficili da far funzionare insieme. In effetti, era così potente che il fondatore degli Argonauts, Jez San (noto soprattutto come programmatore di Star Fox, tra gli altri titoli), intervenne nel dibattito l'anno scorso, dicendo che "era eccezionalmente più potente della PlayStation all'epoca" - con la precisazione che fosse irragionevolmente difficile svilupparlo.

Inoltre, il dirigente Sega Yukio Sugino ha dichiarato in un'intervista a Famitsu che l'azienda aveva precedentemente esplorato la possibilità di rilasciare un Sega Saturn Mini, ma che ciò era complicato dal fatto che "il Sega Saturn ha prestazioni sorprendentemente elevate." Abbiamo avuto un altro esempio di quanto fosse potente a gennaio, quando uno sviluppatore Saturn ha dimostrato che la console era effettivamente capace di ray tracing, e la community mostra regolarmente le incredibili grafiche che il dispositivo è effettivamente in grado di ottenere nelle mani giuste. Niente male per un hardware del 1994.

Il motivo per cui ne parliamo è che il design insolito della Saturn ha reso difficile emularla. Esistono emulatori, ma nessuno ha ancora prodotto un risultato perfetto. Ora, però, uno dei problemi più grandi è stato risolto.

È lo sviluppatore di Yaba Sanshiro devMiyax (una figura nota nella comunità Saturn) che scrive sul suo sito, tramite Time Extension, di aver risolto uno dei maggiori difetti della console: ovvero che il chip VDP1 del Saturn rende sprite e poligoni come quadrilateri (quad) invece che come triangoli, cosa che è da tempo la norma:

"Quando renderizzi un quad su una GPU moderna, normalmente è diviso in due triangoli. Se disegni uno sprite in questo modo, una texture che dovrebbe sembrare naturale su tutto il quad può apparire distorta nella cucitura tra i due triangoli.

Il nuovo percorso esegue uno shader di calcolo per ogni comando VDP1. Nell'attuale approccio di reverse mapping lato schermo, ogni thread è responsabile di un pixel dello schermo — o, quando è upscalato, di un pixel HD in uscita.

Nei punti dove il tassellamento era troppo grosso, le texture uscivano distorte. Con questo metodo, il rendering fluido si ottiene tramite una semplice logica per pixel."

Fornisce un esempio concreto di quanto sia meglio nell'immagine qui sotto, dove puoi vedere l'emulazione precedente a sinistra e quella nuova a destra, che è molto più vicina a come dovrebbe apparire.

Nonostante questo miglioramento, emulare il Saturn in questo modo non costa più prestazioni, ma ci stiamo avvicinando molto ai giochi originali. Ora dobbiamo solo sperare che Sega se ne accorga e rilasci il Sega Saturn Mini che la community ha desiderato negli ultimi dieci anni...