Il popolare servizio di karaoke giapponese aggiunge il classico campanello Sega

Se giocavi a Mega Drive ai tempi, sicuramente ricorderai il jingle Sega che suonava quando iniziavi Sonic the Hedgehog e il logo Sega appariva sullo schermo. È rapidamente diventato un cult e è amato ancora oggi, e ora l'account ufficiale Threads di Sega ha annunciato che chiunque voglia può cantare insieme al jingle di Sega.

Il coro di Sega sarà rilasciato tramite il servizio karaoke giapponese Joysound (precedentemente disponibile su Wii, Wii U e PlayStation 3, tra gli altri) il 1° dicembre. Puoi vedere quali "Sound Logs" sono disponibili qui e persino ascoltarli.

Joysound è un servizio molto popolare in Giappone e, se sei abbastanza fortunato da trovarti lì o hai intenzione di visitarlo presto, puoi cogliere l'occasione per cantare insieme al jingle Sega mentre ti gusti buon cibo e bevande, e per un breve momento fingere che siamo di nuovo nel 1991.