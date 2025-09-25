Il portale di Battlefield 6 offrirà un server ospitato in modo persistente per giocatore

HQ

Abbiamo avuto molte opportunità di raccontarvi tutto su Battlefield 6 nelle ultime settimane, tra cui un'anteprima multiplayer la scorsa settimana e un'anteprima della campagna molto, molto recentemente. Ma che dire di una delle altre modalità principali che saranno incluse e presentate al momento del lancio? Esatto, oggi stiamo parlando di Portal, ma a differenza delle altre modalità, manterremo questo aspetto più conciso invece di preparare un'anteprima completa per la funzione.

Per farla breve, Battlefield Studios sta andando ben oltre con questa modalità, prendendo ciò che abbiamo imparato ad apprezzare in Battlefield 2042 ed elevandolo al livello successivo. Ciò includerà oltre 100 opzioni per giocherellare con le impostazioni e gli elementi principali della partita per creare una serie di modalità strane e meravigliose, ma anche modalità più radicate e familiari che i fan di lunga data potrebbero apprezzare. Tosse, tosse... 24/7 Rush.

Per quanto riguarda alcune delle funzionalità più recenti, la cosa importante da notare è il sistema Spatial Editing che è effettivamente un editor di mappe per sviluppatori in cui gli utenti possono modificare e aggiungere elementi alle mappe esistenti. Questo sembra essere un sistema piuttosto complesso e ampio, poiché non stiamo parlando solo di regolare la posizione delle rocce sulla mappa, ma di parti che definiscono l'aspetto e la struttura della mappa per creare idee bizzarre come Top of the World, che è un platform in cui l'obiettivo è scalare e raggiungere la cima della mappa mentre si combattono altre squadre nemiche.

Oltre a questo, ci viene detto che ci sono modi per personalizzare l'interfaccia utente, disabilitare e modificare i widget e persino sostituire completamente il tabellone con un'alternativa personalizzata. È anche possibile modificare il comportamento dell'IA per creare modalità più varie come un'attività dell'orda, e mentre tutto questo sembra essere piuttosto complesso e forse al di là della comprensione del giocatore medio, Battlefield Studios è ben consapevole che questo potrebbe essere il caso e osserva che ci sarà una "curva di apprendimento" per questo Portal aggiornato. Cercheranno di facilitare questo offrendo tutorial prodotti internamente.

Se questo non bastasse per entusiasmarsi, la libreria Experience servirà come un modo per trovare un mucchio di modalità stravaganti e meravigliose, mentre il Server Browser ritorna per aiutare i giocatori a localizzare l'esatta modalità di gioco che stavano cercando, se è stata creata e ospitata dalla comunità. Quindi, come funziona l'hosting al giorno d'oggi, ti chiedi? Battlefield Studios consente a ogni singolo giocatore di ospitare costantemente un server. Puoi crearlo, configurarlo e lasciarlo attivo senza richiedere alcun input, e ancora una volta questo è il caso di ogni singolo giocatore che si accaparra una copia del gioco.

Come penultimo punto, Battlefield Studios spiega che il guadagno di esperienza sarà disponibile in tutte le modalità multiplayer di Battlefield 6, il che significa che sarai in grado di salire di livello e progredire come al solito se sei in Portal e non nel core Multiplayer, con la descrizione del server che informa come vengono distribuiti i guadagni di esperienza, il che è utile per qualsiasi modalità senza combattimento tradizionale.

Infine, Battlefield Studios promette un ampio supporto per Portal su tutta la linea. Non annotano specificamente ciò che accadrà come parte del post-lancio, ma esprimono che stanno esplorando come incorporare le regolazioni dell'illuminazione, mescolare e abbinare le risorse e trasformare i paesaggi.

Per farla breve, Portal sta cercando di essere un successo in Battlefield 6.