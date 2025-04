Il portiere argentino Hugo 'El Loco' Gatti muore all'età di 80 anni Hugo Gatti deteneva il record per il maggior numero di presenze in campionato in Argentina.

HQ Hugo Orlando Gatti, calciatore argentino con una carriera di 24 anni come portiere, è morto il 20 aprile in un ospedale di Buenos Aires, a causa di una polmonite. Era stato ricoverato in ospedale a febbraio a causa di un'anca rotta. Soprannominato "El Loco Gatti" (Gatti pazzo), è stato una leggenda in Argentina, detenendo il record di presenze in prima divisione, 765, tra il 1962 e il 1988. Ha anche collezionato 52 presenze in nazionale. Il suo stile di portiere, che di solito lasciava l'area di rigore per sfidare gli avversari, era davvero innovativo all'epoca e si rivelò molto influente. Quando si è ritirato, è diventato una figura di spicco nei media in Argentina e successivamente in Spagna, dove si è trasferito nel 2010, collaborando con il popolare programma televisivo El Chiringuito de Jugones, dove ha espresso il suo sostegno al Real Madrid e al suo presidente Florentino Pérez.