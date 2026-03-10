Il portiere del Tottenham Kinský è stato sostituito da Igor Tudor dopo 15 minuti e due errori contro l'Atleti

HQ

La partita di Champions League tra Atlético de Madrid e Tottenham Hotspur è iniziata in un modo che nessuno avrebbe mai potuto prevedere. L'Atleti è andata 3-0 in 15 minuti, 4-1 all'intervallo, e i primi tre gol della squadra locale sono stati causati da scivolate.

Due di questi, l'1-0 e il 3-0, sono stati chiari errori di Antonín Kinský, il portiere ceco ventitreenne, che lavora come sostituto del Tottenham, ma che è stato stranamente scelto da Igor Tudor per la partita di Champions League contro l'Atleti, sapendo che la loro attenzione è sopravvivere in questa stagione in Premier League.

Il terzo gol di Julián Álvarez è arrivato dopo Kinský ha tentato goffamente di liberare un retropassaggio, ma non è riuscito nemmeno a colpire il pallone, e Álvarez è stato rapido a rubare il pallone lasciandolo spostare e spingendolo delicatamente in porta. Il gol è arrivato pochi secondi dopo il secondo, causato da un errore simile del capitano degli Spurs Micky van de Ven.

Dopo 15 minuti, Igor Tudor ha detto che era sufficiente e ha sostituito Kinský al posto del portiere titolare, Guglielmo Vicario. Kinsky è andato subito nello spogliatoio, seguito da molti compagni in panchina, per confortare il giovane portiere, che stava debuttando in Champions League, ma la serata si è trasformata in un incubo.

Il momento in cui Kinský è andato nello spogliatoio con le lacrime agli occhi, applaudito da tutto lo stadio Metropolitano, empatizzando con la vergogna causata dalla sua sostituzione, è una delle immagini della giornata. Molti tifosi ora criticano la decisione di Tudor di sostituire il giovane giocatore dopo 15 minuti e i suoi due sfortunati errori.