Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

Il portiere del Tottenham Kinský è stato sostituito da Igor Tudor dopo 15 minuti e due errori contro l'Atleti

Igor Tudor ha preso una decisione drastica con il suo portiere, che ha subito un imbarazzo inimmaginabile.

HQ

La partita di Champions League tra Atlético de Madrid e Tottenham Hotspur è iniziata in un modo che nessuno avrebbe mai potuto prevedere. L'Atleti è andata 3-0 in 15 minuti, 4-1 all'intervallo, e i primi tre gol della squadra locale sono stati causati da scivolate.

Due di questi, l'1-0 e il 3-0, sono stati chiari errori di Antonín Kinský, il portiere ceco ventitreenne, che lavora come sostituto del Tottenham, ma che è stato stranamente scelto da Igor Tudor per la partita di Champions League contro l'Atleti, sapendo che la loro attenzione è sopravvivere in questa stagione in Premier League.

Il terzo gol di Julián Álvarez è arrivato dopo Kinský ha tentato goffamente di liberare un retropassaggio, ma non è riuscito nemmeno a colpire il pallone, e Álvarez è stato rapido a rubare il pallone lasciandolo spostare e spingendolo delicatamente in porta. Il gol è arrivato pochi secondi dopo il secondo, causato da un errore simile del capitano degli Spurs Micky van de Ven.

Dopo 15 minuti, Igor Tudor ha detto che era sufficiente e ha sostituito Kinský al posto del portiere titolare, Guglielmo Vicario. Kinsky è andato subito nello spogliatoio, seguito da molti compagni in panchina, per confortare il giovane portiere, che stava debuttando in Champions League, ma la serata si è trasformata in un incubo.

Il momento in cui Kinský è andato nello spogliatoio con le lacrime agli occhi, applaudito da tutto lo stadio Metropolitano, empatizzando con la vergogna causata dalla sua sostituzione, è una delle immagini della giornata. Molti tifosi ora criticano la decisione di Tudor di sostituire il giovane giocatore dopo 15 minuti e i suoi due sfortunati errori.

Il portiere del Tottenham Kinský è stato sostituito da Igor Tudor dopo 15 minuti e due errori contro l'Atleti

This post is tagged as:

SportfootballChampions LeagueAtlético de MadridTottenham Hotspur


Caricamento del prossimo contenuto