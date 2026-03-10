Il portiere del Tottenham Kinský riceve migliaia di messaggi di supporto su Instagram dopo una partita traumatica

HQ

Antonín Kinský ha ricevuto un'ondata di messaggi di sostegno dopo la sua sostituzione nella partita di Champions League tra Atlético de Madrid e Tottenham Hotspur. È stato sostituito al 17° minuto, sostituito dal solito portiere titolare degli Spurs, Guglielmo Vicario. Due dei primi tre gol furono causati direttamente da Kinský, errori (uno scivolone e un calcio mancato), che gli costarono la sostituzione anticipata, qualcosa che quasi non si vede mai nel calcio professionistico per un portiere.

Quando andò direttamente nello spogliatoio, la maggior parte dei suoi compagni in panchina lo seguiva per confortarlo. Il portiere ceco di 23 anni, che stava debuttando in Champions League, era visibilmente turbato e in lacrime. Quando se ne andò, migliaia di tifosi rivali allo stadio Metropolitano applaudirono in segno di applausi, sapendo quanto fosse difficile per lui.

Quasi immediatamente, il suo profilo Instagram è stato invaso da migliaia di messaggi di supporto. "Resta forte", "Mucha fuerza", "Attenti al lavoro", "Zustaň silný" e centinaia di messaggi sono stati scritti nel suo post più recente.

David de Gea, ex portiere del Manchester United, ora alla Fiorentina, ha scritto un messaggio su X. "Nessuno che non sia stato portiere può capire quanto sia difficile giocare in questa posizione. Tieni la testa alta e ci ripartirai."