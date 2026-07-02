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Il portiere palestinese Saleem Al-Ashqar ucciso a Gaza dall'esercito israeliano

Saleem Al-Ashqar aspettava il suo primo figlio e si è sposato cinque mesi fa.

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Saleem Al-Ashqar, portiere palestinese di 32 anni, è stato ucciso da Israele a Gaza durante un attacco all'inizio di questa settimana, come annunciato dalla Federazione Calcistica Palestinese (PFA) (tramite Middle East Monitor).

Secondo alcune notizie, è stato colpito da un cecchino mentre cercava di prendere dell'acqua per sua moglie, che è incinta.

Al-Ashqar ha giocato per Khadamat Khan Younis, ed era sposato cinque mesi prima, in attesa del suo primo figlio. La PFA ha confermato che è morto per mano dell'esercito israeliano all'inizio di questa settimana e si unisce a una lista di oltre 1.000 atleti palestinesi uccisi da Israele dall'inizio della guerra genocida nell'ottobre 2023, con più di 73.000 morti da allora.

Il Club Deportivo Palestino, un club di calcio fondato nel 1920 dalla comunità palestinese in Cile (il paese con la più grande popolazione palestinese al di fuori del mondo arabo, stimato in quasi mezzo milione di abitanti in un paese con 20,5 milioni di abitanti), inviò una dichiarazione dopo la sua scomparsa. Il club gioca nella prima divisione cilena, vincendo titoli di campionato nel 1955 e 1978 e la Copa Chile nel 2018.

Il portiere palestinese Saleem Al-Ashqar ucciso a Gaza dall'esercito israeliano

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