Il portiere veterano Guillermo Ochoa punta al sesto Mondiale da record, come Messi e Ronaldo

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Il portiere quarantenne Guillermo Ochoa è stato incluso nella lista preliminare per la Coppa del Mondo 2026 e si prevede ampiamente che venga inserito nella lista finale dall'allenatore Javier Aguirre per la squadra messicana. Questo lo renderebbe uno dei soli tre giocatori a partecipare a sei edizioni della Coppa del Mondo (dopo la Germania 2006, Sudafrica 2010, Brasile 2014, Russia 2018 e Qatar 2022), insieme a Cristiano Ronaldo per il Portogallo e Leo Messi per l'Argentina, che dovrebbero anch'essi essere inclusi nelle loro squadre.

Ochoa ha debuttato con il Messico alle Olimpiadi estive del 2004 ad Atene, anche se non ha giocato (era terzo portiere). Il suo debutto con la nazionale maggiore è stato nel 2005, e ha partecipato ai Mondiali 2006 anche come terzo portiere scelto. È stato inoltre inutilizzato ai Mondiali 2010, ma la sua importanza è cresciuta e ha realizzato una delle sue prestazioni più memorabili in un pareggio 0-0 contro il Brasile ai Mondiali 2014, parando un colpo di testa di Neymar che ha fatto paragonare la paragone con la parata di Gordon Banks contro Pelé nel 1970.

Nei club, Ochoa ha giocato tra il 2003 e il 2011 e tra il 2019 e il 2023 nel Club América, nella Primera División messicana, e ha anche giocato in Ligue 1 (Ajaccio), LaLiga (Málaga, Granada), Pro League belga (Standard Liège) e Serie A (Salernitana). Attualmente gioca a Cipro, nell'AEL Limasol.

Ochoa ha collezionato 151 presenze con la squadra messicana e, se selezionato, giocherà nelle amichevoli contro il Ghana il 22 maggio, l'Australia il 30 maggio e la Serbia il 4 giugno, prima della partita d'esordio del torneo contro il Sudafrica l'11 giugno.