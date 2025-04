Il porting di Yoshi's Wolly World per Switch potrebbe essere trapelato sul Nintendo Direct

HQ

Sembra che Nintendo abbia accidentalmente fatto trapelare un nuovo "vecchio" gioco per Nintendo Switch... ed è Poochy & Yoshi's Wolly World, la versione per Nintendo 3DS del gioco per Wii U del 2015. Yoshi's Wolly World, uno dei giochi di Yoshi più venduti e acclamati (considerato migliore di Yoshi's Crafted World di Switch) è uno dei pochi giochi per Wii U che non è stato portato su Switch. La situazione potrebbe cambiare molto presto.

Ma come è trapelato? Bene, nel Nintendo Direct di oggi, un montaggio che mostra i giochi Switch 1 retrocompatibili è apparso nella trasmissione americana. Ha mostrato icone di molti titoli esistenti: Animal Crossing New Horizons, Pikmin 4, Xenoblade Chronicles X, Splatoon 3... e Yoshi's Wolly World.

Nella versione europea, quell'icona mostrava invece Yoshi's Crafted World. Quindi, questo potrebbe significare due cose: è stato un errore da parte degli editori di Nintendo of America... o davvero hanno intenzione di lanciare Yoshi's Wolly World (o per meglio dire, Poochy & Yoshi's Wolly World, la versione migliorata per 3DS lanciata nel 2017) su Nintendo Switch a breve.

Secondo il canale YouTube di CVG, l'artwork apparso sul Nintendo Direct è in realtà nuovo: mostra sia Poochy che un Ragazzo Timido uno accanto all'altro, a differenza della boxart del 3DS. Quindi, la nostra teoria è che Nintendo intendesse mostrare questo gioco al Nintendo Direct della scorsa settimana... ma è stato rimosso in seguito, e sarà invece annunciato in un'occasione diversa, probabilmente in un drop di Nintendo Today -come nel caso della data di uscita del film di Zelda- al fine di attirare più utenti sull'app. Ma finora questa è solo una teoria, e potrebbe essere stato semplicemente un errore...