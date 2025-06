Il Portogallo chiude la striscia di imbattibilità della Spagna da 24 partite Álvaro Morata ha sbagliato il rigore proprio come nel 2021 contro l'Italia.

HQ La Spagna, campione in carica della Nations League, ha perso ai calci di rigore contro il Portogallo nella finale di Nations League di ieri sera. Si mette fine a una spettacolare serie di 24 partite senza sconfitte per la Spagna, con 20 vittorie e 4 pareggi. L'ultima volta che la Spagna ha perso è stata contro la Scozia, 2-0, il 28 marzo 2023. 'La Roja ' è andato vicino ad allungare la sua corsa vincendo la terza finale di fila, ma i loro vicini iberici, che hanno certamente dominato per la maggior parte della partita (incluso il gol numero 938 nella carriera di Cristiano Ronaldo). E ai rigori, la storia si è ripetuta: il veterano capitano spagnolo Álvaro Morata ha sbagliato il tiro, proprio come nel 2021, quando la Spagna ha perso contro l'Italia nelle semifinali di UEFA Euro 2021. Morata, bersaglio di duri meme e molestie online, ha ricevuto il sostegno dei suoi compagni di squadra, pur ammettendo che potrebbe non essere nella chiamata di settembre per le prossime partite internazionali.