Il Portogallo diventa l'ultimo paese a battere il record di temperatura del primo maggio

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La recente ondata di caldo che ha travolto l'Europa ha portato a una conclusione estremamente calda per maggio. Il Regno Unito ha sperimentato temperature torride, battendo un record detenuto per 82 anni, mentre sono usciti rapporti secondo cui probabilmente si tratterà di una serie di eventi comuni nel prossimo futuro, mentre il riscaldamento globale continua a far salire le temperature in tutto il mondo.

A tal fine, è stato riportato che anche il Portogallo ha registrato una temperatura record a maggio, con il paese europeo che ha superato i 40,3°C il 27 maggio, superando di poco il precedente record di 40°C di maggio 2001. Secondo BBC News, la temperatura è stata registrata nella città di Mora, situata nel centro del Portogallo.

Va notato che questi rapporti saranno probabilmente un evento comune nei prossimi giorni e settimane, poiché l'ondata di caldo continuerà a colpire l'Europa durante il fine settimana, forse un segnale di ciò che ci aspetta quest'estate. Le previsioni attuali indicano che Germania, Spagna e Svizzera dovrebbero tutte sperimentare condizioni anormalmente calde, con molti altri paesi che dovrebbero fare un po' di calore, anche se potrebbero non battere record, come accade oggi per il Portogallo, che dovrebbe registrare temperature intorno ai 35°C.