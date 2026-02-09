Il Portogallo esclude l'estrema destra, Seguro vince la presidenza con un margine schiacciante

HQ

Il Portogallo ha eletto domenica il socialista moderato António José Seguro come suo prossimo presidente dopo una vittoria netta al ballottaggio contro il populista di estrema destra André Ventura. I sondaggi all'uscita e i risultati parziali hanno mostrato Seguro che superava agevolmente i due terzi dei voti, un risultato che ha sottolineato una vasta coalizione di elettori che si schierano dietro a una figura centrista per bloccare l'ascesa di destra del paese.

Il voto si è svolto nonostante forti tempeste e inondazioni che hanno costretto un piccolo numero di comuni a ritardare la votazione, con l'affluenza che si è mantenuta stabili rispetto al primo turno. Seguro ha presentato la sua vittoria come un sostegno ai valori democratici e alla moderazione politica, presentandosi come una forza stabilizzatrice dopo anni di turbolenze che hanno visto il Portogallo tenere tre elezioni generali in altrettanti anni.

Sebbene la sconfitta di Ventura blocchi la sua candidatura alla presidenza, la sua forte performance mette ancora in evidenza il crescente fascino della retorica nazionalista e anti-immigrazione in Portogallo. Seguro ora assume un ruolo prevalentemente cerimoniale, ma con reale influenza, inclusi poteri di veto e la possibilità di sciogliere il parlamento. La sua presidenza dovrebbe concentrarsi sulla mediazione, sulla cooperazione con il governo di centrodestra e sulla calmazione di un panorama politico teso dall'instabilità e dall'ascesa del populismo...