Il Portogallo segna 5 gol contro l'Uzbekistan e Cristiano Ronaldo "risponde" a Messi con i suoi record personali

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La pressione per il Portogallo era alta dopo il deludente pareggio per 1-1 contro la RDC la scorsa settimana al debutto ai Mondiali, ma hanno risposto alle critiche con stile, infliggendo 5-0 all'Uzbekistan, la squadra più debole del Gruppo K. Il Portogallo ora è leader temporaneo, in attesa del risultato Colombia (che già ha tre punti) contro RDC domani mercoledì alle 4:00 CEST, 3:00 BST.

La pressione è stata particolarmente alta per Cristiano Ronaldo, fortemente criticato nella prima partita per la sua prestazione debole, con solo tre tiri e 25 interventi in 90 minuti. CR7 ha risposto rapidamente, segnando il primo gol dopo soli 6 minuti, aggiungendo un altro gol prima dell'intervallo. Nuno Mendes, Rafael Leao e un autogol di Abdukodir Khusanov dopo un tiro di Joao Felix su calcio d'angolo hanno completato la disfatta.

Ronaldo, l'unico giocatore ad aver segnato in sei Mondiali: già 10

Il fatto che Ronaldo abbia segnato a 41 e 128 giorni non lo rende il giocatore più anziano ad aver segnato ai Mondiali: il record sarà probabilmente detenuto a lungo da Roger Milla, che nel 1994 segnò a 42 anni e 39 giorni. Ma Ronaldo è il giocatore più anziano ad aver segnato una doppietta in Coppa del Mondo e, cosa più significativa, diventa il primo giocatore a segnare in sei Mondiali.

Interrompe anche la tanto riportata striscia di dieci partite nelle principali competizioni (Mondiali e Coppa d'Europa UEFA) senza segnare gol per il Portogallo, una serie che non ha considerato le qualificazioni ai Mondiali né la Nations League 2024/25, che il Portogallo ha vinto, battendo la Spagna, e con Ronaldo come miglior marcatore con 8 gol.

Solo Messi (insieme al portiere messicano Guillermo Ochoa, che non ha giocato perché è il sostituto di Raúl Rangel) ha giocato anche lui in sei Mondiali, ma nonostante abbia il record assoluto di gol in Coppa del Mondo, con 18 gol, non ha segnato in Sudafrica 2010. Quei due gol sono stati il nono e il decimo gol di Ronaldo ai Mondiali.