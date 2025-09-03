Il Portogallo si riprende e sconfigge l'Estonia qualificandosi per la prima volta alla fase a eliminazione diretta di EuroBasket

HQ

Una delle partite più interessanti della penultima giornata della fase a gironi di EuroBasket è stata sicuramente Portogallo-Estonia. È stata una sorta di eliminazione a eliminazione diretta: il resto delle squadre del Gruppo A sono state qualificate per gli ottavi di finale di sabato (Lettonia, Serbia, Turchia) o eliminate (Repubblica Ceca).

E la partita, nonostante il tabellone relativamente basso, non ha deluso per emozione, con continui cambi di leadership: il Portogallo ha iniziato a vincere, ma l'Estonia è arrivata all'ultimo minuto con un vantaggio di 64-61. Un tiro da tre punti di Rafael Lisboa, e in seguito ha segnato tutti e quattro i tiri liberi, ha dato la vittoria al Portogallo. In totale, ha segnato 17 punti e 5 assist.

"Questo era il nostro obiettivo fin dall'inizio della competizione, raggiungere gli obiettivi è sempre bello e siamo davvero, davvero, davvero felici", ha detto Lisboa, che lavora anche come playmaker per il Benfica. Questa è la prima volta che il Portogallo raggiunge la fase a eliminazione diretta dell'EuroBasket, dopo essersi avvicinato più che mai nel 2007.

