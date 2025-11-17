Il Portogallo sta cercando di fare appello contro la possibile squalifica di Cristiano Ronaldo prima della Coppa del Mondo 2026
Il Portogallo cercherà di evitare di perdere Ronaldo per due partite di Coppa del Mondo.
Il Portogallo è stato confermato qualificato per la Coppa del Mondo 2026 dopo aver travolto l'Armenia 9-1, ma Cristiano Ronaldo non ha giocato lì, poiché era stato mostrato un cartellino rosso nella partita precedente, una sconfitta per 2-0 contro l'Irlanda che ha poi portato l'Irlanda a qualificarsi per i play-off. Ronaldo ha ricevuto un cartellino rosso diretto dopo aver dato una gomitata al difensore irlandese Dara O'Shea, a seguito di un controllo VAR.
Secondo le regole FIFA, potrebbe ricevere sospensioni fino a tre partite per condotta violenta. Questo significa che potrebbe perdere le prime due partite del Portogallo nella fase a gironi della Coppa del Mondo. È qualcosa che il Portogallo cercherà di evitare con ogni mezzo necessario. Secondo rapporti dal Portogallo (tramite The Sun), la Federazione Portoghese di Calcio (FPF) sta lavorando a un ricorso al Comitato Disciplinare FIFA, che non dovrebbe prendere una decisione dopo la fine della pausa internazionale (che terminerà martedì).
Il Portogallo baserà la difesa di Ronaldo su tre argomenti: il record perfetto per Ronaldo (fu il suo primo addio dopo 226 presenze internazionali con il Portogallo dal 2003), il fatto che O'Shea ha preso Ronaldo per primo, e infine l'"ambiente ostile" a Dublino e in particolare le parole del tecnico irlandese Heimir Hallgrimsson, che prima della partita aveva lasciato intendere che Ronaldo "controllasse" l'arbitro durante la partita precedente a Lisbona, dove il Portogallo vinse 1-0. Successivamente, Hallgrimsson disse di essere "entrato nella testa di Ronaldo".