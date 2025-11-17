Il Portogallo sta cercando di fare appello contro la possibile squalifica di Cristiano Ronaldo prima della Coppa del Mondo 2026

HQ

Il Portogallo è stato confermato qualificato per la Coppa del Mondo 2026 dopo aver travolto l'Armenia 9-1, ma Cristiano Ronaldo non ha giocato lì, poiché era stato mostrato un cartellino rosso nella partita precedente, una sconfitta per 2-0 contro l'Irlanda che ha poi portato l'Irlanda a qualificarsi per i play-off. Ronaldo ha ricevuto un cartellino rosso diretto dopo aver dato una gomitata al difensore irlandese Dara O'Shea, a seguito di un controllo VAR.

Secondo le regole FIFA, potrebbe ricevere sospensioni fino a tre partite per condotta violenta. Questo significa che potrebbe perdere le prime due partite del Portogallo nella fase a gironi della Coppa del Mondo. È qualcosa che il Portogallo cercherà di evitare con ogni mezzo necessario. Secondo rapporti dal Portogallo (tramite The Sun), la Federazione Portoghese di Calcio (FPF) sta lavorando a un ricorso al Comitato Disciplinare FIFA, che non dovrebbe prendere una decisione dopo la fine della pausa internazionale (che terminerà martedì).

Il Portogallo baserà la difesa di Ronaldo su tre argomenti: il record perfetto per Ronaldo (fu il suo primo addio dopo 226 presenze internazionali con il Portogallo dal 2003), il fatto che O'Shea ha preso Ronaldo per primo, e infine l'"ambiente ostile" a Dublino e in particolare le parole del tecnico irlandese Heimir Hallgrimsson, che prima della partita aveva lasciato intendere che Ronaldo "controllasse" l'arbitro durante la partita precedente a Lisbona, dove il Portogallo vinse 1-0. Successivamente, Hallgrimsson disse di essere "entrato nella testa di Ronaldo".