"Il potere di Steam come piattaforma è che consente l'accaparramento", afferma l'analista del settore

Qual è il potere di Steam? Poni questa domanda a qualsiasi giocatore esperto e sicuramente ti daranno una risposta diversa da quella di qualcun altro abbastanza esperto. Dalle vendite massicce a un vasto catalogo, Steam continua ad essere il re dei PC nonostante molte altre piattaforme siano in arrivo per la sua corona.

Un analista del settore, Chris Zukowski, ha sostenuto che Steam è in realtà così potente perché ci consente semplicemente di collezionare giochi, piuttosto che giocarci. "Il potere di Steam come piattaforma è che consente l'accaparramento", ha scritto in un post sul blog (grazie, GamesRadar).

Zukowski sostiene che Steam si rivolge soprattutto agli hobbisti, il che significa che anche se le persone che acquistano il tuo gioco non ci giocano, sono comunque più che disposte a spendere i loro soldi. "Un hobbista è qualcuno che è molto interessato a un argomento e non si preoccupa di quanti soldi sta spendendo per esso", scrive Zukowski. "Fondamentalmente, gli hobbisti comprano cose non perché vogliono effettivamente consumarle, ma perché le stanno collezionando".

Zukowski cita anche un articolo di Simon Carless che ha scoperto che il giocatore medio di Steam ha il 51,5% della sua libreria non giocata. Consentendo alle persone di collezionare questi giochi a prezzi economici, tuttavia, Valve ha aggiunto più ore alla giornata delle persone attraverso un futuro teorico. "Valve ha sostanzialmente aggiunto ore infinite alla giornata di un giocatore, è un giorno futuro teorico in cui i giocatori potrebbero un giorno passare ore a giocare al tuo gioco (ma siamo onesti, non lo faranno)", Scrive Zukowski.

Quindi, siamo tutti accumulatori di Steam. Alcuni di noi potrebbero fingere di riuscire a superare il proprio arretrato, ma la maggior parte sa che non lo faremo. Tuttavia, ogni volta che arriva una vendita, è difficile non separarsi da un po' di soldi per l'ennesima aggiunta al mucchio di vergogna.