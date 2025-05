Il Predator dà la caccia a tre dei migliori guerrieri dell'umanità nell'ultimo sguardo a Predator: Killer of Killers

Dopo il favolosoPrey, il regista Dan Trachtenberg sembra aver ricevuto un assegno in bianco per perseguire ed espandere ulteriormente il mondo diPredator, tanto che il live-action e l'attesoPredator: Badlands arriva a novembre e prima di ciò, tra poche settimane, arriva anche ilPredator: Killer of Killers animato.

Con questo film antologico quasi arrivato, e pronto a debuttare su Hulu (quindi probabilmente Disney+ per le regioni senza quel servizio), è arrivato un nuovo trailer per mostrare ulteriormente come la temibile specie aliena sia arrivata sulla Terra in tre diverse occasioni per affrontare tre dei migliori guerrieri dell'umanità. Il trailer mostra che l'azione inizierà a nord e vedrà il Predator combattere contro un vichingo, il tutto prima di passare all'estremo est per vedere uno Shinobi come bersaglio, prima di passare finalmente a circa 80 anni fa in Europa, dove un pilota di caccia ha il compito di sopravvivere.

Puoi vedere l'ultimo sguardo su Predator: Killer of Killers qui sotto, il tutto prima della data della premiere il 6 giugno.