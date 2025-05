Il premier cinese parteciperà al vertice ASEAN-Golfo in Malesia

HQ

Le ultime notizie sulla Cina . Ora sappiamo che il premier cinese Li Qiang dovrebbe recarsi in Malesia alla fine di questo mese per prendere parte al vertice ASEAN-GCC-Cina, un incontro per approfondire i legami economici tra il sud-est asiatico, gli stati del Golfo e la Cina.

L'incontro fa seguito ai recenti sforzi di Pechino per contrastare i dazi statunitensi consolidando la sua influenza nei principali blocchi commerciali. Il vertice arriva poche settimane dopo la visita del presidente Xi Jinping in Malesia e probabilmente si concentrerà sull'avanzamento degli accordi commerciali regionali.