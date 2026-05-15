Il Premier spagnolo Pedro Sánchez ribadisce la loro assenza all'Eurovision: "Per coerenza, responsabilità e umanità"

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La finale dell'Eurovision si svolge questo sabato in Austria senza la partecipazione di alcuni paesi chiave del concorso: senza Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, Slovenia o Islanda, che protestano per la partecipazione di Israele, che nonostante le controversie è avanzata alla finale nella semifinale tenutasi martedì. Vedendo che l'Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) non fece nulla per penalizzare Israele per il suo genocidio sulla Palestina, a differenza del divieto ancora in vigore contro la Russia, la Spagna fu uno dei paesi che decise di abbandonare il festival.

Venerdì, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha pubblicato un video sui social media ricordando la loro posizione, poiché la televisione statale non parteciperà né trasmetterà la competizione, creando invece un altro spettacolo musicale. "Quest'anno non saremo all'Eurovision, ma lo faremo con la convinzione di essere dalla parte giusta della storia. Per coerenza, responsabilità e umanità", ha detto Sánchez, descrivendo la decisione presa dalla RTVE Corporation come coerente e necessaria per opporsi all'ingiustizia, e ha ricordato che quattro anni fa avevano sostenuto la decisione di escludere la Russia.

Sánchez sosteneva che il festival fu creato proprio per promuovere la pace e, di fronte a guerre illegali e genocidi, il silenzio non è un'opzione. Ha aggiunto che molti fan in tutta Europa hanno deciso di prendere le distanze dal festival.

Il Primo Ministro spagnolo ha anche commentato giovedì le immagini di Lamine Yamal che sventola una bandiera palestinese durante le celebrazioni del campionato del Barçana, che hanno portato il Ministro della Difesa israeliano a condannare l'immagine, sostenendo che Yamal stava "fomentando odio" e chiedendo al club calcistico una correzione che non è mai avvenuta. "Coloro che considerano sventolare la bandiera di uno Stato come "incitare all'odio" hanno perso il giudizio o sono stati accecati dalla propria ignominia. Lamine ha solo espresso la solidarietà con la Palestina provata da milioni di spagnoli. Un altro motivo per essere orgogliosi di lui", ha detto il Primo Ministro.