Il premio finale dell'estate è arrivato: vinci un ASUS ROG Azoth X attraverso il concorso estivo di Gamereactor L'ultimo evviva per il nostro evento annuale è arrivato, ed è disponibile per i lettori di tutta la rete per avere la possibilità di vincere.

HQ Siamo arrivati all'ultima tappa della nostra avventura estiva. L'ultima possibilità dell'annuale Summer Competition di vincere alcuni gadget e attrezzature è ora qui, e per completare la lista di attività della stagione, stiamo mettendo un ASUS ROG Azoth X sul tavolo. Esatto, puoi avere la possibilità di vincere un ASUS ROG Azoth X semplicemente partecipando al nostro concorso dedicato. Per farlo, vai semplicemente al post Instagram incorporato qui sotto e leggi le regole e i regolamenti, il tutto prima di registrare il tuo interesse. La grande notizia è che quest'anno puoi partecipare indipendentemente da dove stai leggendo questa notizia, quindi non perdere l'occasione di vincere alcune fantastiche chicche. Estrarremo un vincitore per questo concorso, e per ciascuno dei tre concorsi che lo hanno preceduto, l'8 agosto, quindi non dimenticare di unirti al divertimento il prima possibile. Annuncio pubblicitario: