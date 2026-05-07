Il prequel di Legally Blonde di Prime Video, Elle, debutta a luglio

I fan della serie Legalmente Bionda conoscono bene il personaggio di Elle Woods e le sue imprese durante la facoltà di giurisprudenza e oltre, ma ciò che i fan non hanno mai davvero vissuto è il periodo di Elle al liceo. Questo presto sta per cambiare.

Prime Video sta lavorando a una serie prequel di Legally Blonde, conosciuta come Elle e che segue la protagonista durante i suoi anni scolastici. È considerata una serie formativa che racconta i giorni che hanno contribuito a plasmare Elle nell'avvocato di alto livello che sarebbe poi diventata, ed è una serie realizzata sotto la guida di Reese Witherspoon, l'originale Elle.

In anteprima su Prime Video il 1° luglio, la serie ha ora ricevuto il primo teaser trailer che introduce i fan alla versione del famoso personaggio di Lexi Minetree. Inutile dire che è molto, molto rosa, ma puoi guardarlo tu stesso per capire se guarderai Elle quando inizierà tra qualche mese.