Il prequel di Rambo punta a ridurre la violenza e l'avventura

Il regista Jalmari Helander ha confermato che il prossimo film di Rambo - che in precedenza era stato confermato come un prequel con Noah Centineo nei panni di una versione giovane di John Rambo - attenuerà la violenza. Si concentrerà invece sull'avventura e sull'esplorazione. In un'intervista con Dexerto, il regista dice che spera che questo nuovo approccio attiri un pubblico nuovo e più giovane.

"Non sarà buio come gli ultimi due Rambo. Sarà un po' più avventuroso e spero di ispirare una nuova generazione di bambini di 10 anni ad andare nella foresta per giocare a Rambo. Vediamo come va".

Il film ritrae Rambo prima degli eventi classici di First Blood, durante il suo periodo nella guerra del Vietnam, ma con un nuovo tono pensato per soddisfare un pubblico più giovane. Resta da vedere cosa ne penseranno i fan dei precedenti film di Rambo.

Un Rambo più avventuroso e adatto ai bambini suona come un concetto eccitante?