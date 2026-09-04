Il presidente argentino Javier Milei sostiene la "necessità di recuperare" le Isole Falkland dal Regno Unito

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La tensione che circonda le Isole Falkland sta nuovamente prendendo slancio, poiché in un recente discorso al popolo argentino, il presidente Javier Milei ha annunciato una serie di sanzioni contro le compagnie petrolifere che operano al largo dell'isola "sotto occupazione britannica", condividendo pur condividendo la "necessità di recuperare" le isole che "sono argentine".

Il discorso avvenne durante la notte, con Milei che spiegava spesso che le Falkland sono tenute "sotto occupazione britannica" e che è giunto il momento che il popolo argentino "resti unito" e "mostri un fronte unito al mondo".

Milei spiega che "non esiste un'altra via" e che c'è bisogno di "agire rapidamente", secondo Sky News. Per quanto riguarda le sanzioni sul petrolio, è in fase di firma una sentenza per imporre sanzioni a chi opera intorno alle Falkland. Questa sembra essere la ragione principale dietro la recente spinta di Milei, dato che sono stati recentemente scoperti giacimenti petroliferi al largo delle coste delle Falkland, con solo due aziende che cercano di sfruttare presto questi giacimenti, una britannica e l'altra israeliana.

Per quanto riguarda se il discorso di Milei segnali un imminente tentativo di invasione delle Falkland resta da vedere, ma sembra certamente in parte motivato dalla recente spinta a garantire maggiori risorse petrolifere, un sforzo che il presidente USA Donald Trump sembra aver acceso a livello globale.