Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sembra voler rinominare il New Mexico in "New America"

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Uno dei tanti ordini esecutivi firmati dal presidente Donald Trump durante il suo ultimo mandato è stato la rinominazione delle principali località geografiche con un nome più americanizzato. Finora, abbiamo visto il Golfo del Messico cambiato in Golfo d'America e il Lago Ontario adattati a Lake America. Il principale problema è che questi nomi stanno davvero rimanendo solo negli Stati Uniti, poiché la maggior parte delle altre regioni e paesi continua a chiamare ogni luogo con il suo titolo originale.

Tuttavia, questo non impedisce a Trump di continuare questo sforzo, dato che ora il Presidente sembra prepararsi ad agire contro lo stato del New Mexico, con l'intenzione di cambiarne il nome in "New America".

Non è ancora stato firmato alcun ordine esecutivo, ma Trump ha rivolto a Truth Social per condividere una serie di mappe generate dall'IA che mostrano lo stato come Nuova America e non più come New Mexico, suggerendo che qualcosa di più ufficiale potrebbe essere all'orizzonte.

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