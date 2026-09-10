Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si aspetta che la guerra in Iran duri almeno fino a novembre

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Sebbene inizialmente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si aspettasse che il conflitto in Medio Oriente fosse un affare piuttosto rapido, la guerra dura ormai da diversi mesi e chiaramente non si vede una fine immediata.

Parlando mentre si recava alla convention elettorale di metà mandato del partito repubblicano in Texas, secondo BBC News, Trump ha illustrato la sua tempistica per quando prevede la fine della guerra con l'Iran, e non sarà prima di un paio di mesi almeno.

"Penso che la guerra finirà immediatamente dopo le elezioni perché non possono più resistere."

Trump ha poi aggiunto che l'Iran è "disperato di cercare di influenzare le elezioni, così da poter far entrare un gruppo debole di persone e lasciarle in pace e lasciarle avere la loro arma nucleare", in quella che è chiaramente una frecciatina al partito democratico.

Il presidente degli Stati Uniti ha anche spiegato: "Subito dopo le elezioni, i prezzi del petrolio crolleranno. Penso che ci vorrà un po' più di tempo rispetto alle elezioni di metà mandato."

In un seguito, Trump ha persino menzionato che i negoziati con l'Iran sono fuori discussione perché "non è qualcosa che stiamo considerando".