Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul cessate il fuoco in Iran: "È solo una perdita di tempo occuparsi di loro"

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Sembra che ogni speranza che il conflitto in Medio Oriente possa concludere sia stata nuovamente infrana, poiché da un giorno all'altro gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro l'Iran. Questi attacchi sono stati confermati dal presidente USA Donald Trump durante la sua apparizione al forum NATO che si è tenuto ad Ankara, in Turchia, dove sostiene che la sua nazione abbia "attaccato molto potentemente" il paese mediorientale.

Secondo Sky News, Trump ha risposto alle domande dei media durante un incontro con il capo della NATO Mark Rutte, dove ha dichiarato: "Sono malati. C'è qualcosa che non va in loro," riguardo agli iraniani, con questo che è seguito a che l'Iran ha lanciato attacchi contro le forze statunitensi nonostante fosse in vigore un cessate il fuoco affinché il paese potesse piangere il suo ex leader.

Trump ha spiegato: "abbiamo detto 'Vai a fare le tue cose per il funerale', e invece di questo, ieri hanno iniziato a sparare razzi e navi. Quindi li abbiamo colpiti molto forte ieri sera." Ha poi aggiunto: "Ho detto loro che ogni volta che colpivi, colpiamo. Poi ovviamente sono giocatori sporchi e quindi vanno contro tutti. Quindi non ci piacciono, non piacciono a me, e sono persone malvagie."

Il presidente degli Stati Uniti ha anche spiegato: "Non credo che sappiano cosa stanno facendo", quando gli è stato chiesto sullo stato di un accordo di pace con il paese, osservando inoltre: "Queste sono persone malate, malate, e dobbiamo liberarci - sono cancro. Sono cancro. E sai cosa fai? Devi eliminare il cancro in anticipo."

Trump ha dichiarato esplicitamente che il cessate il fuoco è finito perché "è solo una perdita di tempo occuparsi di loro", anche se il leader statunitense ha aggiunto "Parlerò con i nostri negoziatori, vogliono negoziare."

Tutto ciò avviene mentre Stati Uniti e Iran dovrebbero essere in un periodo di cessate il fuoco di 60 giorni, iniziato il 17 giugno. Finora sono passate solo tre settimane di quel periodo e già "per quanto mi riguarda, è finita", come menziona Trump.