Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vieta l'alcol in Canada nell'ultima escalation di guerra commerciale

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È quasi comico pensare che due paesi che condividono un confine così enorme possano essere coinvolti in una guerra commerciale così crescente, ma questo è esattamente il caso tra Stati Uniti e Canada.

Dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato dazi sul loro vicino come parte del ritorno del presidente Donald Trump a imporre dazi ai paesi che esportano beni in America, il Canada ha presto deciso di reagire annunciando i propri dazi in senso opposto, cosa che alla fine si è rivelata una mossa che non ha particolarmente impressionato Trump.

Da allora, i due hanno sferrato ogni tipo di colpo a occhio, con gli Stati Uniti che recentemente hanno imposto un dazio del 50% sui veicoli prodotti in Canada. Il Canada ha infine risposto emettendo una tariffa di ritorsione di 20 miliardi di dollari, e Trump ha risposto quasi immediatamente imponendo un divieto commerciale contro il Canada che prende di mira prodotti lattiero-caseari, alcolici e motociclette.

Questo divieto sembra coprire la maggior parte delle forme di alcolici canadesi e, per quanto riguarda l'elemento lattiero-caseario, copre specificamente proteine del siero di latte, melassa invertita, melassa di canna e birra analcolica, secondo Sky News.

Il Canada deve ancora rispondere a questi ultimi dazi e divieti commerciali, ma sembra che la guerra commerciale tra i due giganti nordamericani continuerà a evolversi e a intensificarsi, portando infine a beni più costosi sia per il popolo canadese che per quello americano.