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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vieta l'alcol in Canada nell'ultima escalation di guerra commerciale

Stati Uniti e Canada si sono scambiati colpi nell'ultimo conflitto commerciale tra i paesi vicini.

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È quasi comico pensare che due paesi che condividono un confine così enorme possano essere coinvolti in una guerra commerciale così crescente, ma questo è esattamente il caso tra Stati Uniti e Canada.

Dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato dazi sul loro vicino come parte del ritorno del presidente Donald Trump a imporre dazi ai paesi che esportano beni in America, il Canada ha presto deciso di reagire annunciando i propri dazi in senso opposto, cosa che alla fine si è rivelata una mossa che non ha particolarmente impressionato Trump.

Da allora, i due hanno sferrato ogni tipo di colpo a occhio, con gli Stati Uniti che recentemente hanno imposto un dazio del 50% sui veicoli prodotti in Canada. Il Canada ha infine risposto emettendo una tariffa di ritorsione di 20 miliardi di dollari, e Trump ha risposto quasi immediatamente imponendo un divieto commerciale contro il Canada che prende di mira prodotti lattiero-caseari, alcolici e motociclette.

Questo divieto sembra coprire la maggior parte delle forme di alcolici canadesi e, per quanto riguarda l'elemento lattiero-caseario, copre specificamente proteine del siero di latte, melassa invertita, melassa di canna e birra analcolica, secondo Sky News.

Il Canada deve ancora rispondere a questi ultimi dazi e divieti commerciali, ma sembra che la guerra commerciale tra i due giganti nordamericani continuerà a evolversi e a intensificarsi, portando infine a beni più costosi sia per il popolo canadese che per quello americano.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vieta l'alcol in Canada nell'ultima escalation di guerra commerciale
Yau Ming Low / Shutterstock

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